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شكرا لقرائتكم خبر عن باوك اليوناني يقضي على حلم الأهلي والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
تلقي النادي الأهلي خبراً سيئاً بعد تعاقد باوك اليوناني مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ليقود الفريق في الفترة المقبلة من المسابقة.
يذكر أن هناك تقارير كشفت بأن الراقي كان يستهدف التعاقد مع هذا المدرب بعد الإطاحة بالسويسري كرستيان جروس.
ويمر الأهلي بفترة سيئة على الجانب الفني و نزيف النقاط حيث في أخر خمسة عشر نقطة تحصل على سبعة نقاط فقط.
ويقترب باوك من إقالة مدربه أبيل بيريرا لسوء النتائج التي يقود الفريق إليها في الفترة السابقة و على مختلف الأصعدة.
و كشفت تقارير أيضاً أن المدرب الصربي تلقي عرض لتدريب الأهلي خلفاً لجروس مقابل 2.5 مليون يورو.
الجدير بالذكر أن المدرب رفض تدريب الهلال قبل رازفان لوشيسكو المدير الفني الحالي للزعيم بنفس المبلغ المادي الذي قدمه الراقي.
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