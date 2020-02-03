شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يحصل على راحة من مران الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الإثنين.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن فرجاني ساسي حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالغياب عن المران.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.