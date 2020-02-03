شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يشكو حكم مباراة الأهلي لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ضد الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل «1-1»، في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب النادي عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «دفع مجلس إدارة نادي الهلال بشكوى عاجلة إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) شرح خلالها موقفه من الأحداث التي صاحبت المباراة الاخيرة أمام الأهلي المصري، بالإضافة إلى شكوى أخرى ضد الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار اللقاء، وتضمنت الشكوى كل المحتويات اللازمة والمهمة والسوابق التي قام بها الحكم المغربي ضد الأزرق».