شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقي نجم الزمالك جاهز لمواجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك مشاركة بن شرقي في مران اليوم وتأكد جاهزيته للمواجهات القادمة وذلك عقب تعافيه بشكل تام من الإصابة العضلية الأخيرة التي كان يعاني منها، حيث شارك بن شرقي في التدريبات حاليا بقوة بصحبة باقي اللاعبين استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

فيما خضع حارس مرمي الفريق محمد أبو جبل لتدريبات إضافية منفردة علي مدار الأيام الماضية ، وتحديدا اثناء فترة تواجد فريق الزمالك في أنجولا لمواجهة فريق اول أغسطس التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا في ختام مباريات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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بينما بدأ مران اليوم عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتحدث كارتيرون عن اللقاءات المقبلة بالدوري واهميتها بالنسبة للفريق وضرورة حصد نقاطها وطالب اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي.

ويعتبر الزمالك مباراة حرس الحدود مباراة كئوس نظرا لحاجة الفريق للفوز وتعويض التعادل مع جدلة في الأسبوع الـ 15 من الدوري والتي انتهت سلبيا، مما ادي لخسارة الفريق نقطتين هامتين في صراع الدوري ، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.