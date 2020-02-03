شكرا لقرائتكم شاهد محاولات إثناء إكرامي وجرح ياسر إبراهيم في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران النادي الأهلي اليوم الاثنين إبلاغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى ، رفضه التام لفكرة رحيل شريف إكرامى حارس مرمى الفريق فور انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع إكرامى، على هامش مران الفريق الصباحى اليوم، الاثنين، لإثناء الحارس الدولى عن قراره، خاصة أنه واحد من أهم كباتن الفريق وله دور كبير مع زملائه سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأصدر شريف إكرامى بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال افريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالي.

وشهد المران تغيب الثنائى صالح جمعة وأحمد فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن مران الأهلى الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وجاء غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بسبب إصابته قبل لقاء الهلال السودانى بالتواء فى أنكل القدم حيث خضع اللاعب لفحص طبى قبل بداية المران وأثبت عدم جاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

كما تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة فى المران الجماعي، وتأكد استمرار صالح جمعة فى صفوف الأهلى بعد عدم تلقى النادى أية عروض للتعاقد مع اللاعب.

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فيما شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى المران الجماعى رغم إصابته بجرح قطعى فى مقدمة الرأس، إلا أن اللاعب خضع لفحص طبى أثبت جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعي، ويستعد الأهلي للقاء مرتقب الخميس المقبل، أمام نادى بيراميدز فى الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وشهد المران غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق واكتفي بالتدريبات التي خاضها في الجيم، وكان فتحي قد تغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؛ بسبب شعوره بآلام في الكاحل قبل المباراة، ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة.



فايلر مع إكرامي