شكرا لقرائتكم أبو جبل حارس الزمالك يستعد لحرس الحدود فى "الجيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات إضافية منفردة علي مدار الأيام الماضية ، وتحديدا اثناء فترة تواجد فريق الزمالك في أنجولا لمواجهة فريق اول أغسطس التي أقيمت السبت الماضي وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا في ختام مباريات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وأدي أبو جبل تدريبات في الجيم علي مدار الأيام الماضية قبل مران المستبعدين ، كما خاض مران اليوم قبل المران الجماعي للفريق ، بغرض زيادة الحمل البدني واللياقة البدنية ، للحفاظ علي مستواه الذي ظهر عليه منذ توليه حراسة مرمي الزمالك أساسيا عقب الأخطاء الكارثية التي وقع فيها محمد عواد وادت لخسارة الفريق عدد من المباريات في مدقمتها انبي وطلائع الجيش في الدوري ومازيمبي في الجولة الاولي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

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ومن المقرر ان يدخل الزمالك معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة حرس الحدود التي يعتبرها الزمالك مباراة كئوس نظرا لحاجة الفريق للفوز وتعويض التعادل مع جدلة في الأسبوع الـ 15 من الدوري والتي انتهت سلبيا، مما ادي لخسارة الفريق نقطتين هامتين في صراع الدوري ، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يدخل مباراة الزمالك ويمتلك في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 في جدول الترتيب ، حيث حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدف ودخل مرماهم 11 هدف.