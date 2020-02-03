فادي فريد يتقدم بهدف مبكر لأسوان فى مرمى الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل تقدم نادى أسوان بهدف مبكر في مرمى الإسماعيلي فى المواجهة التى تجمعهما ضمن افتتاح الجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام الممتاز. وأحرز فادي فريد الهدف فى الدقيقة 5 بعد تسديدة من فوق الحارس محمد فوزي تسكن الشباك ودخل الجهاز الفنى للاسماعيلى المواجهة بتشكيل لاعبيه لمواجهة اسوان بعد قليل فى افتتاح الجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام. التشكيل شهد مشاركة أحمد مدبولى بصفة اساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى. التشكيل كالتالى … Advertisements حراسة المرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف خط الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل ، محمد مخلوف ، محمد بيومى ، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى

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