شكرا لقرائتكم غياب أحمد فتحى وصالح جمعة عن مران الأهلى اليوم .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب الثنائي صالح جمعة وأحمد فتحي، لاعبا الأهلي، عن مران الأهلي الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وجاء غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بسبب إصابته قبل لقاء الهلال السوداني بإلتواء في أنكل القدم حيث خضع اللاعب لفحص طبي قبل بداية المران وأثبت عدم جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

Advertisements

فيما شارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق في المران الجماعي رغم إصابته بجرح قطعي في مقدمة الرأس، إلا أن اللاعب خضع لفحص طبي أثبت جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي، ويستعد الأهلي، للقاء مرتقب الخميس المقبل، أمام نادي بيراميدز، في الجولة 16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.