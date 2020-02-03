شكرا لقرائتكم فايلر وعبد الحفيظ يغادران مران الأهلى للاجتماع مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترك السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مران الفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل نهايته بوقت كبير.

وغادر فايلر ومدير الكرة المران قبل نهايته حيث توجها إلى محمود الخطيب رئيس النادى لعقد اجتماع معه والحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة والتى ستشهد خوض الفريق مباريات مهمة على الصعيد المحلى والأفريقى.

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فيما تغيب النيجيرى جونيور أجايي، مهاجم الفريق، عن المران الجماعي بسبب شكواه من حالة الإجهاد التى يعانى منها بعد رحلة السودان لمواجهة الهلال السودانى.

ويخضع جونيور أجايى لفحص طبى قبل انطلاق مران الأهلى غدًا من أجل تحديد مشاركته فى المران الجماعى والمشاركة بقوة فى التدريبات باعتباره أحد العناصر الأساسية فى تشكيل النادى الأهلي، ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجوى فى الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة تريب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز فى 12 مباراة متتالية.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.