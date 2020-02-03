إنتر يواصل ملاحقة يوفنتوس بثنائية لوكاكو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إنتر ميلان ملاحقته لفريق يوفنتوس على قمة الترتيب، بفوزه على مضيفه أودينيزي 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي إنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقتين 64 و71، من ركلة جزاء.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس، وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
وهذا هو الفوز الخامس عشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشرة مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.
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