شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يفاجئ الإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فادى فريد لاعب أسوان بالهدف الأول فى مرمى الإسماعيلى بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أسوان بالجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام، ويسعى الفريق الأسوانى لمواصلة التقدم وسط طموح الدراويش فى تحقيق التعادل قبل انتهاء الشوط الأول.

و تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة ا الدراويش .

وشهد تشكيل الدراويش مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى

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خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.