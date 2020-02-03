شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من استمرار إهدار كهربا للفرص السهلة وتكرار ظاهرة أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى كثير من الأهلاوية أن يسير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق على "درب" المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق السابق، الذى تمت إعارته فى يناير الماضى لنادى الاتفاق السعودى، بعدما أهدر اللاعب فرصة سهلة للغاية فى مباراة الهلال السودانى أمس ببطولة أفريقيا.

وانضم كهربا للأهلى فى يناير الماضى قادماً من الفيس البرتغالى فى صفقة شهدت جدلاً كبيراً فى الشارع الكروى المصرى، ورغم حالة الفرحة التى انتابت جماهير الفريق الأهلاوى عقب إتمام الصفقة، إلا أن الجماهير تخشى أن يواصل اللاعب مسلسل إهدار الفرص الذى كان أحد أهم علامات الغضب بين الأهلى والمهاجم المغربي.

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كهربا شارك بديلاً فى مباراة الهلال أمس وتلقى تمريرة رائعة وكان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف ثان للأهلى لكنه فشل فى التسجيل رغم أن المرمى كان خالياً تقريباً، وتطالب جماهير الاهلى كهربا بأن يستعيد بريقه سريعاً وأن يتخلّص من لعنة إهدار الفرص التى كثيراً ما عانى منها حينما كان لاعباً فى الزمالك.

ويمتلك كهربا قدرات فنية وتهديفية عالية تحتاج منه التركيز والثبات أمام مرمى المنافس حتى يكون مُفيداً فى خط هجوم الاهلى خاصة وأن الأحمر تعاقد معه من أجل إنعاش هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما رحل أزارو للأتفاق السعودي.

من ناحية أخرى، بدأ فريق الأهلى اليوم الاستعداد لمباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بعدا منح الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، الأحد، بعد العودة من السودان، عقب مواجهة الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث عادت بعثة الأهلى إلى القاهرة صباح الأحد بعد خوض مواجهة الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان السودانية والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.