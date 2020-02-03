شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب الثنائى صالح جمعة وأحمد فتحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن مران الأهلى الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وجاء غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بسبب إصابته قبل لقاء الهلال السودانى بالتواء فى أنكل القدم حيث خضع اللاعب لفحص طبى قبل بداية المران وأثبت عدم جاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

كما تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة فى المران الجماعي، وتأكد استمرار صالح جمعة فى صفوف الأهلى بعد عدم تلقى النادى أية عروض للتعاقد مع اللاعب.

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فيما شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى المران الجماعى رغم إصابته بجرح قطعى فى مقدمة الرأس، إلا أن اللاعب خضع لفحص طبى أثبت جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعي، ويستعد الأهلي للقاء مرتقب الخميس المقبل، أمام نادى بيراميدز فى الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، بيراميدز بالفيديو، ويستعين فايلر بعدد من مباريات بيراميدز فى الدورى أمام طنطا وإنبى والمقاصة، وإف سى مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سى نواذيبو الموريتانى لرصد نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.