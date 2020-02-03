شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يخوض تدريبات إضافية فى "الجيم" استعدادا للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات إضافية منفردة على مدار الأيام الماضية، وتحديدا أثناء فترة تواجد فريق الزمالك فى أنجولا لمواجهة فريق أول أغسطس التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بتعادل الفريقين سلبياً فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأدى أبو جبل تدريبات فى الجيم على مدار الأيام الماضية قبل مران المستبعدين، كما خاض مرانا اليوم قبل المران الجماعى للفريق، بغرض زيادة الحمل البدنى واللياقة البدنية، للحفاظ على مستواه الذى ظهر عليه منذ توليه حراسة مرمى الزمالك أساسيا عقب الأخطاء الكارثية التى وقع فيها محمد عواد وأدت لخسارة الفريق عدد من المباريات فى مقدمتها إنبى وطلائع الجيش فى الدورى ومازيمبى فى الجولة الأولى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة حرس الحدود، التى يعتبرها الزمالك مباراة كؤوس نظرا لحاجة الفريق للفوز وتعويض التعادل مع جدلة فى الأسبوع الـ 15 من الدورى والتى انتهت سلبيا، ما أدى لخسارة الفريق نقطتين مهمتين فى صراع الدورى، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وفى المقابل يدخل فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مباراة الزمالك ويمتلك فى رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 فى جدول الترتيب، حيث حقق الفريق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا ودخل مرماهم 11.