شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الإسماعيلى لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى تشكيل لاعبيه لمواجهة اسوان بعد قليل فى افتتاح الجولة الــ16 لمسابقة الدورى العام، وشهد تشكيل الدراويش مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

تشكيل الإسماعيلى جاء كالتالى …

حراسة المرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى

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خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم .. شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

وكان الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلى، كشف أن العراقى همام طارق لاعب الفريق تعرض لكدمة فى الحوض خلال مباراة الانتاج الحربى، إلا أنها لن تمنعه من التواجد مع الدراويش فى مباراة أسوان، فيما تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن المباراة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة عشرة للمسابقة .

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.