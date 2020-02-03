شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى مديراً فنياً للقناة خلفاً لحمزة الجمل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يذكر أن تامر مصطفى كان لاعبا فى نادى المقاولون العرب ولاعبا فى نادى القناة بالدورى الممتاز وحصل على كأس مصر والبطولة الأفريقية مع نادى المقاولون العرب كلاعب، كما أن له العديد من التجارب التدريبية حيث عمل مديرا لقطاع الناشئين بوادى دجلة، كما عمل مدربا عاما فى نادى الجونة مع المدير الفنى الألمانى تسوبيل وعمل مدربا عاما فى نادى وادى دجلة بالدورى الممتاز وقاد فريق الشباب السعودى للدورى السعودى الممتاز وعمل كمديرا فنيا بنادى كوكاكولا لمدة موسمين أحدهم فى مجموعة بحرى وكان ينافس الحرس على الصعود والثانى فى مجموعة القاهرة وحصل على المركز الرابع بعد القناة بفارق خمس نقاط وعمل مديرا فنيا لنادى التقدم السعودى ثم عاد الموسم الحالى لقيادة فريق السويس .

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا ابتعاده بصدارة المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة عشر بعد تعادله على ملعبه أمام النصر بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الأول بينما ارتفع رصيد الضيوف إلى 16 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة.

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كما استعاد منتخب السويس تحت قيادة مديره الفنى تامر مصطفى عافيته وحقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه على كوكاكولا بهدفين مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند 17 نقطة فى المركز السابع، كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام النجوم بهدفين لمثليهما ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 13 نقطة فى المركز العاشر بينما ارتفع رصيد النجوم إلى 18 نقطة ومازال فى المركز الخامس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق المريخ البورسعيدى لفوزه الأول بالمسابقة على حساب القناة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ومازال فى المركز قبل الأخير، بينما توقف رصيد أبناء القناة عند 19 نقطة وهبط للمركز الرابع، كما فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شىء رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، بينما توقف رصيد أبناء المنوفية عند 14 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه بتروجت على ملعبه ببتروسبورت مع الداخلية بهدف لمثله ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.