شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحدد 26 مارس موعدا مبدئيا لمباراة منتخب مصر أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعداً لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الأفريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

ويسافر حسام البدري إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبى الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذى تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو فى الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون فى شهر يناير المقبل.

ونفدت التذاكر الخاصة بالفئة الرابعة لجماهير نادى الزمالك فى مباراته أمام الأهلى بالسوبر المصري، والتى تجمعهما يوم 20 فبراير المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات بعد 7 ساعات من الإعلان عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك نفدت تذاكر الأهلى الخاصة بالدرجة الرابعة والثالثة فى مدرجات استاد محمد بن زايد بالإمارات والذى يستضيف اللقاء.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالى :

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