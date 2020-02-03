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شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يدق باب العودة من جديد والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
ستشهد الأيام القادمة عودة النجم البلجيكي إدين هازارد لصفوف ريال مدريد، بعد شهرين من إصابته والتي أبعدته عن العديد من المباريات المهمة لفريقه، أبرزها الكلاسيكو والسوبر الإسباني الذي توج بها على حساب أتلتيكو مدريد.
ووفقًا لصحيفة “موندو دبورتيفو” الإسبانية فإن الأسبوع الحالي سيشهد عودة إدين هازارد للتدريبات بشكل تدريجي، وسيكون توقيع النادي الشتوي.
هازارد سيؤثر بشكل سلبي على ريال مدريد
وستكون عودة هازارد إضافة كبيرة لتشكيلة ريال مدريد في الأشهر المتبقية من الموسم الحالي، خصوصًا مواجهتي مانشستر سيتي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقول الصحيفة الإسبانية إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وجد أكثر من توليفة جاهزة في تشكيلة ريال مدريد، حيث يلعب حسب نوعية المنافس، وفي أخر مباراة ضد أتلتيكو مدريد خاض المباراة بخمسة من لاعبي الوسط ومن أمامهم الفرنسي كريم بنزيما.
وتعتقد الصحيفة أن سلبية عودة هازارد ستؤثر على اللاعبين الذين وجدوا مكانًا لهم في تشكيلة ريال مدريد، مثل رودريجو وإيسكو ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي، لأنهم المتغيرون في مراكز الوسط والهجوم.
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