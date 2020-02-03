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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جارث بيل: بيل لن يرحل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
كشف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، عن كواليس ما يحدث لموكله في ناديه ريال مدريد الإسباني.
ويعاني جاريث بيل من تذبذب في المستوى منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2013 بصفقة قياسية في ذلك الوقت بلغت 100 مليون يورو، وفي نفس الوقت يجد النادي صعوبة بالغة لبيعه منذ عامين تقريبًا.
وكيل بيل يتحدث عن وضع بيل
وقال وكيل أعمال جاريث بيل عن وضع اللاعب في ريال مدريد خلال مقابلة مع محطة “توك سبورت” البريطانية: “معظم الناس لا يعرفون ما يحدث بالفعل، هذا يزعجني كثيرًا، لا أحد لديه فكرة عما يتحدث عنه، الأمر ليس متروكــًا لي، هناك عامين على عقد بيل مع ريال مدريد، توتنهام لم يتقدم بعرض للتوقيع معه في يناير، الصين؟، خلال عامين ينتهي عقده وسنقرر وقتها”.
وأضاف “جاريث سعيد في ريال مدريد، لنكن واقعيين فالمال ليس كل شيء، هو يحب مدريد، هذه حياته، لقد تحدثنا مع النادي ويعرفون ما يحدث، هو جزء من النادي”.
وختم حديثه قائلًا “لسوء الحظ من في إسبانيا يتحدثون عن أسلوب حياته وأنه لا يتحدث الإسبانية، هو هدفهم المثالي وهذا خطأ، هو من أفضل ثلاثة لاعبين جائوا من بريطانيا”.
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