يورجن كلوب: صلاح ليـس أنانيــًا

الإثنين 3 فبراير 2020

‎دافع الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ‎الإنجليزي عن نجمه المصري محمد صلاح، مؤكدًا بأنه ليس أنانيًا.



‎وتألق صلاح في مباراة ليفربول الماضية أمام ساوثامبتون بتسجيله هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز برباعية نظيفة، ليتصدر الليفر صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة كاملة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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‎ويتعرض محمد صلاح للعديد من الانتقادات بسبب أنانيته أمام المرمى، وتضييعه الكثير من الفرص السهلة إذا قام بتمريرها لزملائه، ولكن خرج كلوب ليدافع عن نجمه المصري.

‎وتحدث يورجن كلوب حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً: “قبل أسبوع الناس كانت تتحدث عن صلاح، ولكني أؤكد أن محمد صلاح لم يكن أنانيًا أكثر مما ينبغي”.

‎وأضاف “لقد رأينا أهدافًا لمحمد صلاح وهو يسجل وسط أربعة لاعبين، فالأمر كله يتعلق بالمكان الصحيح الذي يختاره المهاجم لتسديد الكرة”.

‎وتابع “صلاح لم يكن أنانيًا في مباراة ساوثهامبتون، واستعاد العديد من الكرات حتى يتمكن من التسجيل”.