الامارات | رسميا.. الشارقة يتعاقد مع اللاعب العماني محمد المربوعي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الشارقة يتعاقد مع اللاعب العماني محمد المربوعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة رسميا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي" توتير" تعاقده مع اللاعب العماني محمد المربوعي لمدة موسم ومصف الموسم قادما من نادي الذيد.

وجاءت خطوة نادي الشارقة بالتعاقد مع اللاعب العماني قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية الذي سيغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين

ويسعى نادي الشارقة لدعم صفوفه بعدد من العناصر المميزة من اللاعبين طمعا في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية في اعقاب النتائج السلبية التي حققها الفترة أخيرا قبل أن يستعيد توازنه مجددا بالفوز على اتحاد كلباء 3-1 ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي.