شكرا لقرائتكم خبر عن «راكيتيتش»: فكرت في الرحيل.. هناك أشياءًا لم تعجبني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد النجم الكرواتي إيفان رايكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، إدارة ناديه بسبب طريقة تعاملها معه والجهاز الفني السابق للفريق بقيادة إرنيستو فالفيردي.

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وأوضح «راكيتيتش»، كما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه «فكرت في الرحيل في انتقالات يناير»، مضيفًا أن «التعامل مع الجهاز الفني لفالفيردي لم يكن الأفضل».

وكانت إدارة برشلونة قد أقالت «فالفيردي» بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لتعيين في محله كيكي سيتين.

وتابع الكرواتي: «كانت هذه أوقاتًا سيئة وأصبحت في الماضي، يمكنني أن أقول بوضوح شديد كانت هناك أشياءًا لم تعجبني».