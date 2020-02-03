شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني الفرنسي، ديديه جوميز، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره أسوان، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثانية والنصف عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمود البدري. الوسط: همام طارق – محمود عبدالعاطي «دونجا» – أحمد مدبولي – بيكيتي سيلفا – فخر الدين بن يوسف. الهجوم: شيلونجو. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي عبدالفتاح، محمد مجدي الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومي، إبراهيم أبواليزيد، كماتشو، محمد الشامي.

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