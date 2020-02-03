شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة بيراميدز.. و«فايلر» يستعين بالفيديو لدراسة المنافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الواحدة والنصف ظهر اليوم الاثنين، استعداده لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، بعد العودة من السودان عقب خوض مواجهة الهلال السوداني.

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ويستعين الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدير الفني السويسري، رينيه فايلر، بالفيديو لدراسة فريق بيراميدز استعدادا لمواجهة الفريقين.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، سيشاهد فايلر، عددًا من مباريات بيراميدز في الدوري أمام طنطا وإنبي والمقاصة، وإف سي مصر، بالإضافة إلى مواجهتيه الأخيرتين أمام إينوجو رينجرز النيجيري، وإف سي نواذيبو الموريتاني لرصد نقاط القوة والضعف في المنافس قبل مواجهة الخميس المقبل.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 15 مباراة.