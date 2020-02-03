شكرا لقرائتكم خبر عن هل محمد صلاح أناني؟.. «كلوب» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجاب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات الموجهة للنجم المصري محمد صلاح بالأنانية هذا الموسم.

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وقال «كلوب»، حسب صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية: «مهاجم في المكان الصحيح... لقد شاهدنا مو يسجل من بين أربعة لاعبين ويعثر على سقف المرمى، ثم يقول الناس إنه كان عليه التمرير هنا أو هناك حين لا تسجل».

وأضاف: «الحياة ليست بهذه السهولة، يوم السبت كان متعاونًا جدًا وتسلم التمريرات مجددًا لكي يتمكن من التسجيل».

وكان ليفربول قد نجح في هزيمة ساوثهامبون، السبت الماضي، برباعية نظيفة أحرز منها محمد صلاح هدفين.