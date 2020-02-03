رسمياً .. إصابة هاندانوفيتش حارس إنتر ميلان بكسر في إصبعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أحمد مجدي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا عن إصابة حارسه المميز سمير هاندانوفيتش بكسر في إصبعه، ليغيب بذلك عن مباراة ديربي ميلانو المرتقب المقرر إقامته يوم الأحد القادم.



وغاب قائد النيراتزوري سمير هاندانوفيتش عن لقاء إنتر ميلان مساء أمس أمام أودينيزي الذي انتهى بفوز الإنتر بهدفين لهدف في مسابقة الدوري الإيطالي.

وسيكون من الصعب أن يلحق الحارس سمير هاندانوفيتش بمباراة إنتر ميلان المرتقبة أمام ميلان يوم الأحد القادم، بعد إصابته بكسر في إصبعه الأصغر بيده اليسرى.

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إنتر ميلان يتلقى خبرًا سيئًا بإصابة حارسه هاندانوفيتش

ونشر نادي إنتر ميلان بيانًا صحفيًا على موقعه الرسمي بشأن إصابة هاندانوفيتش جاء كالتالي “لقد خضع هاندانوفيتش لفحصٍ بالأشعة السينية بعد إصابته في تدريبات الفريق، وأظهرت النتائج تعرض الحارس لكسر في إصبعه الأصغر بيده اليسرى”.

وأضاف البيان “سيتم إعادة تقييم حالته بشكل يومي حتى يحين موعد عودته”.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” نقلاً عن تقارير صحفية إيطالية بأن الحارس السلوفيني سيغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أسابيع، الأمر الذي سيجعله يغيب عن لقاء ميلان ولاتسيو، وأيضا لودوجوريتس ببطولة الدوري الأوروبي.

وسيلعب دانيلي باديلي بدلاً من المصاب سمير هاندانوفيتش حتى موعد عودته، وبالفعل شارك في مباراة أمس أمام أودينيزي للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من عام 2016.