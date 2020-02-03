شكرا لقرائتكم إيمانويل امونيكي يجتمع بلاعبى المقاصة قبل مواجهة سموهة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد النيجيري إيمانويل امونيكي المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، تحدث خلالها عن بعض الأمور التي تخص الفريق من الناحية الفنية والخطط المستقبلية للفريق خلال الفترة المقبلة لضمان خروج الفريق من محنته التي يعاني منها.

ويعاني فريق مصر للمقاصة من سوء النتائج في المباريات الماضية والتي أدت لاحتلاله المركز الـ 15 في الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة ، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مباريات واحرز لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

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وتولي امونيكي تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وبين إدارة المقاصة وتحديدا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار اقالة احمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 في الدوري.

ويمتد عقد امونيكي مع المقاصة لمدة عام ونصف ، تبدأ في فبراير الجاري، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فني اجنبي ومصري، الا ان الرأي النهائي جاء في مصلحة امونيكي الذي يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.