شكرا لقرائتكم أسوان ضد الاسماعيلي .. جوميز يعلن تشكيل الدورايش لمواجهة أبناء الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق أسوان نظيره فريق الاسماعيلي ، في تمام الساعة الثانية ونصف ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، علي ملعب ستاد اسوان ، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وأعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى للدروايش تشكيل المباراة والذى جاء كتالي: Advertisements يحتل الاسماعيلي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يأتي اسوان في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، خاض الفريقين طوال مسيرتهم في بطولة الدوري 15 مباراة فاز اسوان في مبارتان وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات بينما فاز الإسماعيلي في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر في 6 مباريات. ويسعي الإسماعيلي الي تحقيق الفوز خطف ثلاث غالية من الاخر و الدخول الي المربع الذهبي، بينما يدخل اسوان المباراة بمعنويات مرتفعه خاصة بعد الفوز الذي حققه علي حرس الحدود في الجولة السابقة ويحاول الي الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للهروب سريعا من منطقة الهبوط و الدخولي الي المنقطة الدافئة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان ضد الاسماعيلي .. جوميز يعلن تشكيل الدورايش لمواجهة أبناء الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.