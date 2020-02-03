شكرا لقرائتكم الغموض يسيطر على مصير شريف إكرامى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولكن السؤال المهم هل ينتقل شريف إكرامى للزمالك؟
وفقاً لمصدر مقرب من الحارس الدولي فإنه أعلن موقفه الواضح وهو رفض الانتقال للزمالك احتراماً لجماهير الأهلي، في الوقت الذي أكد على احترامه الشديد للإدارة البيضاء وتقديره الكبير لجماهير الزمالك، إلا أن صاحب الـ36 عاماً يرى أنه من الصعب اللعب للزمالك مفضلاً لانتقال لأحد الأندية الخليجية في المقام الأول أو الانتقال لأحد الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدماته وعلى رأسها الجونة والاتحاد السكندري.
وأصدر شريف إكرامي بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين ليتأهل الأهلي برفقة النجم الساحلي للدور التالي، ويعد السبب وراء إعلان شريف إكرامي الرحيل هو استبعاده الدائم من قائمة المباريات منذ فترة طويلاً، فضلاً عن تأخر الإدارة الحمراء في الدخول في مفاوضات معه بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان شريف اكرامي قد كتب على صفحته الرسمية بياناً مطولاً جاء نصه كالتالي :في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي
"صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب،فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار.
بعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئاً و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف.
"٢٣ عاما اعتادت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظراً فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه."
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