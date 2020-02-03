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وصول لاعبى الإسماعيلى إلى ملعب أسوان لمواجهة أبناء الجنوب فى الدوري

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جدة - عمرو شويل وصل لاعبو فريق الإسماعيلى إلى ملعب أسوان ، حيث يحل الاسماعيلي ضيفا ثقيلا علي نظيره أسوان  في تمام الساعة الثانية ونصف ظهر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، علي ملعب ستاد اسوان ، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة   الممتاز.

 

ويسعي الإسماعيلي الي تحقيق الفوز خطف ثلاث غالية من الاخر و الدخول الي المربع الذهبي، بينما يدخل اسوان المباراة بمعنويات مرتفعه خاصة بعد الفوز الذي حققه علي حرس الحدود في الجولة السابقة ويحاول الي الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للهروب سريعا من منطقة الهبوط والدخول إلي المنقطة الدافئة .


 

 

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