شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة منتخب الرماية فى بطولة "جراند برى" بهولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو إتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى عن قائمة منتخب الرماية المشارك فى البطولة الدولية " جراند برى " بهولندا و المحدد لها الفترة من 4 و حتى 9 فبراير الجارى .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكلا من اللاعبين ، هدير السيد مخيمر و فريدة خالد و محمد حمدى عبد القادر فى منافسات البندقية و سامى عبد الرازق و حافظ جمال حافظ و مسكات على إسماعيل و رضوى عبد اللطيف و نهال طارق و يارا عصام و سالى حمدى عبد الحكيم فى منافسات المسدس .

وتستضيف مصر البطولة العربية للرماية على صعيد مختلف الأسلحة، من رصاص وخرطوش وضغط هواء فى شهر فبراير الجارى أيضا ، بمشاركة عدد من الدول، ومن المقرر أن تقام منافسات لعبة الرصاص وضغط الهواء فى نادى رماية القوات المسلحة، بينما تقام منافسات الخرطوش فى نادى الصيد بالسادس من أكتوبر.

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وحصلت بعثة الرماية فى منافسات البطولة العربية بالإمارات مؤخرا على 7 ميداليات متنوعة شهر ديسمبر الماضى على صعيد المسدس والبندقية، حصلت مسكات على على الميدالية الفضية مسدس ضغط هواء وسامى عبد الرازق على المركز الرابع رجال، فيما حصل فريق المختلط المكون من سامى ومسكات علىى فضية المنافسة .

أما على صعيد البندقية، فحقق الرامى محمد حمدى عبد القادر لاعب منتخب مصر الوطنى الميدالية الذهبية على صعيد الفردى، بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة، وجاءت ذهبية الفرق عن طريق الثلاثى محمد حمدى ويوسف حلمى ومعهما أسامة محمد السعيد، فيما حصلت شيماء حشاد على الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات.

كما حصل فريق السيدات على الميدالية الفضية فى منافسات الفرق عن طريق الثلاثى شيماء حشاد والزهراء شعبان وهدير مخيمر.