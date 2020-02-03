شكرا لقرائتكم هل تعمد عبد الله السعيد الغياب أمام الأهلي؟ .. مدرب بيراميدز يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار غياب عبد الله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقبلة ردود فعل كبيرة، خاصة بعد تأكيد البعض أن صانع الألعاب الدولي تعمد الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة نادي مصر للغياب عن مواجهة المرتقبة، ويواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادي مصر ويتأكد غيابه فى مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف.

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وتوجه الخليج 365 لمحمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز لسؤاله عن حقيقة تعمد عبد الله السعيد الغياب أمام الأهلي ليعلق نجم الزمالك السابق قائلاً :"هذا الكلام عاري تماماً من الصحة ..السعيد دخل في حالة نفسية سيئة منذ حصوله على الإنذار وتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي لأنه ببساطة لاعب كبير ويعشق المواجهات القوية".

وأضاف فتح الله أن غياب عبد الله السعيد سيؤثر على بيراميدز بشكل كبير في مواجهة الأهلي خاصة وأنه هداف الفريق ونجمه الأول.