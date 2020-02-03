شكرا لقرائتكم فايلر يطمئن على جاهزية رمضان صبحي قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفضل الجهاز الفني عدم اصطحاب رمضان صبحي في رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السوداني لمنحه مزيد من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية والبدنية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

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ويسعى الجهاز الفني لتجهيز رمضان صبحي بشكل تدريجي في الفترة المقبلة، في ظل الارتباطات المحلية القوية التي تنتظر الفريق هذا الشهر بداية من مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل

وحرص رمضان صبحي على توديع صديقه وزميله في الفريق شريف إكرامي، بعد إعلانه الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي، والانتقال لمرحلة جديدة في مشواره الكروى.

ونشر رمضان صبحي صورة لإكرامي عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى أنا شخصيا، لكن أحترم رغبتك وأساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى أنك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وحش أفريقيا".