شكرا لقرائتكم مباريات الزمالك فى فبراير صداع فى رأس كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في حيرة شديدة خلال الساعات الماضية بسبب مباريات فبراير الجاري، والتي سيواجه خلالها الزمالك كل من حرس الحدود والإسماعيلي في الدوري ثم الترجي التونسي في السوبر الافريقي والأهلي مباراتين متتاليتين في السوبر المصري والدوري ، وأخيرا ختام فبراير بمباراة الذهاب في دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون في الاعتماد علي القوام الأساسي للفريق في المباريات الخمس المتتالية ، ولكنه يخشي علي بعض اللاعبين من الإرهاق ، حيث يعاني بعض اللاعبين من سرعة تعرضهم للاجهاد والإصابات من ضغط المباريات وفي مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وفي الوقت نفسه فإنه يرغب في مشاركتهما في المباريات الخمسة للاستفادة من خبراتهما الكبيرة ومهارتهما في حسم بعض المواجهات مثل الترجي والأهلي .

ومنح كارتيرون لاعبيه الأساسيين راحة من رحلة أنجولا والتي عاد الفريق منها فجر اليوم، بعدما كان ضمن الفريق التأهل الي دور الـ 8 رسميا من الجولة الخامسة، حيث منح الفرنسي راحة لكل من : محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وطارق حامد وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي وشيكابالا، ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري، ويحتل الزمالك المركز الـ 5 في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 18 هدف ودخل مرماه 10 أهداف ، ويتصدر مصطفي محمد قائمة هدافي الزمالك في الدوري برصيد 5 أهداف.