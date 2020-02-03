شكرا لقرائتكم لوائح فيفا تجبر تنفيذية كاف التصويت علي إنهاء فترة عمل سامورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صوت المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف في اجتماعه الذي عقد بالمغرب علي هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات علي انتهاء عملة لجنة الاتحاد الدولي للعبة والمشكلة برئاسة فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا وذلك تلبية للدعوة التي أطلقها السويسري جياني انفانتينو بشأن خارطة طريق الطريق للكرة الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

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وأعلن فيفا في بيان رسمي أن اللجنة والتي شارك في عضويتها خبير مكافحة فساد مصري يدعى حسام الشافعي انتهت من تقديم تقريرها ونجحت في مهمتها بشكل كامل.

تابع المصدر أن كاف كانت لديه الرغبة القوية في استمرار سامورا إلا أن تعهدات انفانتينو بمزيد من التعاون بين الفيفا والكاف من خلال تقديم سامورا كافة الخبرات اللازمة لاستمرار عملية الإصلاح.