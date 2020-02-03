شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو فى تصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على يوم 26 مارس المقبل موعدا لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة. Advertisements ويسافر حسام البدري،، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.

وتقام مباراتا منتخب مصر الأول أمام توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل، فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الافريقية، على أن يحدد الجانب التوجولى موعد الجولة الرابعة ويخطر به الكاف واتحاد الكرة المصرى خلال الساعات المقبلة.

ورفض حسام البدرى إقامة مباريات ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون، نظرا لضيق الوقت بجانب خوف المدير الفنى من حدوث إصابات داخل الفريق قبل المباراتين المرتقبتين لاسيما وأن مباريات الدورى تشهد حالة من الضغط ما يصيب اللاعبين بالإجهاد.

ويسافر حسام البدري،، إلى الإمارات لمتابعة مباراة السوبر المصري الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل، المقرر إقامته باستاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة لاعبي الفريقين استعداد لمعسكر شهر مارس الذي تتخلله مباراتان أمام منتخب توجو في الفترة من 23 إلى 31 مارس فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والمقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل.