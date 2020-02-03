في انتظار التقرير المغربي.. 4 مواجهات بين الأهلي والزمالك في أسبوعين

ذكرت وسائل إعلامية أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ستعلن قرارها بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني ضمن منفسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت يوم السبت الماضي، حيث شهدت أحداث شغب جماهيرية واقتحام لأرضية ملعب "الجوهرة" توقف على إثرها اللعب لمدة 15 دقيقة.

وستجرى قرعة دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد فنادق القاهرة.

وكان الأهلي قد تعادل مع الهلال السوداني بهدف لمثله ليتأهل رسمياً إلى دور الثمانية من البطولة برصيد 11 نقطة محتلاً المركز الثاني بمجموعته، كما تأهل الزمالك ثانياً عن مجموعته برصيد 9 نقاط.

وبهذا يكون الأهلي والزمالك قد تجنبا المواجهة في دور الثمانية، حيث سيصطدم القطبان بمتصدري المجموعات - باستثناء متصدر مجموعتهما - مازيمبي الكونغولي (متصدر المجموعة الأولى)، صنداونز الجنوب أفريقي (متصدر المجموعة الثالثة)، الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

وبحسب لائحة الكاف، فإن الحكام مجبرون على تقديم التقارير الخاصة بهم للمباريات التي أداروها بعد 48 ساعة من انتهاء المواجهة، كحد أقصى وهو ما يعني أن الحكم سيرسل تقريره قبل نهاية اليوم الاثنين.

Advertisements

ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الإفريقي العقوبات اللازمة بناءاً على تقارير الحكام، ليصبح المغربي رضوان جيد حكم لقاء الأهلي والهلال، هو المتحكم الأول في الأمر، وفقًا لما كُتب في تقريره.

وشهدت مواجهة الأهلي والهلال شغبًا جماهيرياً واقتحام لأرض الملعب، مما يؤدي إلى أحقية الفريق المصري في النقاط الثلاث، وفقًا لما تنص عليه اللوائح.

وإذا اعترف الكاف بأحقية الأهلي في القرار، فهذا يعني أن يتأهل لدور الـ 8 من البطولة متصدراً المجموعة الثانية متقدماً على النجم الساحلي، وهو ما يضع احتمالاً لقمة مصرية بين الأهلي والزمالك في دور الـ8.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري في الـ20 من فراير القادم في الإمارات، ثم يعودان إلى القاهرة لخوض مباراة الدوري في الـ24 من نفس الشهر، فيما تحدد مباريات ذهاب دور الـ8 في الـ28 أو 29 فبراير على أن تلعب مباراة العودة من نفس الدور 6 أو 7 مارس.

وقد يتواجه الأهلي والزمالك 4 مرات في 16 يوماً فقط بعد تأجيل مباراة الدوري وتقرير الحكم رضوان جيد ثم القرعة.