الطلائع يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة نادي مصر بالدوري

يستعد فريق طلائع الجيش لخوض لقاء نادي مصر ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر إقامته على ستاد جهاز الرياضة العسكري غدا الثلاثاء، والتي تنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويشارك في لقاء نادي مصر كل من تالا نداي، كريم طارق وأحمد سامي بعد الإطمئنان على حالة الثلاثي بعد الإصابة التي تعرضوا لها مؤخرا في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غياب الثلاثي عن لقاء مصر المقاصة، كما يشارك في اللقاء فرانك ستيفن، أبو المجد بوشا، وأحمد سمير، بعد غياب الثلاثي عن لقاء المقاصة بعد حصولهم على الإنذار الثالث.

ويقع فريق الطلائع في المركز الخامس عشر بـ12 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في مباراتين فقط وتلقى الهزيمة في 7 مواجهات وتعادل في 6 مواجهات أخري.