الأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز بالدوري العام

يجري النادي الأهلي الاستعدادات اللازمة لخوض لقاء بيراميدز المقرر إقامته يوم الخميس القادم ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وكان الفريق الأحمر قد حصل أمس على راحة سلبية من التدريبات عقب عودة البعثة من السودان والتعادل إيجابيا في لقاء الهلال السوداني بهدف لكل فريق والتاهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المفترض أن يخضع لاعبو الفريق الذين شاركوا في لقاء الهلال السوداني لمران خفيف، بينما يخضع باقي لاعبي الفريق إلى برنامج تأهيلي قوي.

ومن المقرر أن يطمئن الفريق الأحمر على اللاعب رمضان صبحي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتأكد من مدي جاهزية اللاعب للمشاركة في مواجهات الفريق القادمة.