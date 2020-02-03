أحمد فتحي يخضع للفحص الطبي قبل مران الأهلي

يجري النادي الأهلي الكشف الطبي للاعب “أحمد فتحي” قبل مران الفريق اليوم، للإطمئنان على حالة اللاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، والتي أدت إلى غياب اللاعب عن مباراة الهلال السوداني بختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم للإطمئنان على حالته والوقوف على مدي إصابة اللاعب والتعرف على موقفه من المشاركة في لقاء بيراميدز المرتقب بالدوري المحلي.

جديرا بالذكر أن المارد الأحمر كان قد خاض لقاء الهلال السوداني يوم السبت الماضي وانتهى اللقاء بالتعادل وتأهل المارد الأحمر إلى دور الثمانية، وكانت بعثة الفريق قد وصلت القاهرة صباح أمس الأحد.