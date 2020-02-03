الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود بالدوري

يجري نادي الزمالك الاستعدادات والتدريبات اللازمة لخوض لقاء حرس الحدود المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، والذي يقام على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت القاهرة صباح اليوم، بعد خوض لقاء أول أغسطس الأنجولي الذي أقيم ضمن ختام مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المدير الفني للزمالك “الفرنسي كارتيرون” إلى استعادة سلسلة الانتصارات التي بدأها مؤخرا، لتحسين موقفه قبل مواجهة النادي الإسماعيلي، التي من المقرر إقامتها يوم الأحد القادم، على أن يستعد بعدها لخوض مباراتي الترجي التونسي والأهلي المقرر لهما في 14 و20 فبراير الجاري، ضمن مواجهات السوبر الإفريقي والدوري المحلي.