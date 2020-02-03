شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكى للاعبى المقاصة: لا يوجد لاعب احتياطى والكل سيحصل على فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النيجيرى ايمانويل أمونيكى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة ، اجتماعا مع لاعبى الفريق قبل مباراة سموحة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، تحدث خلالها عن بعض الأمور التى تخص الفريق من الناحية الفنية والخطط المستقبلية للفريق خلال الفترة المقبلة لضمان خروج الفريق من محنته التى يعانى منها.

وأكد ايمانويل للاعبيه أن الجميع سيحصل على فرص متساوية فى المشاركة فى المباريات، وأن التدريب هو المعيار الأساسى لاختيار التشكيل الذى يخوض المباريات، بالإضافة للالتزام خارج الملعب، مشددا للاعبيه على أن النتائج ستتحسن خلال المباريات المقبلة وأنه لا يقلق من سوء النتائج فى المباريات الماضية، لأن المباريات التى شاهدها للفريق تؤكد أنه يضم عناصر مميزة.

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ويعانى فريق مصر للمقاصة من سوء النتائج فى المباريات الماضية والتى أدت لاحتلاله المركز الـ 15 فى الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 مباريات وخسر 7 مباريات وأحرز لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 24.

وتولى أمونيكى تدريب الفريق منذ أيام عقب فترة من المفاوضات بينه وإدارة المقاصة، وتحديدا اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، وذلك عقب قرار إقالة أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للفريق والذى تمت اقالته بعد الهزيمة من فريق بيراميدز بنتيجة 3/1 فى الدوري.

ويمتد عقد أمونيكى مع المقاصة لمدة عام ونصف، تبدأ فى فبراير الجارى، وتم التعاقد معه عقب مفاضلة بينه وبين أكثر من مدير فنى اجنبى ومصري، إلا أن الرأى النهائى جاء فى مصلحة أمونيكى الذى يمتلك سيرة ذاتية قوية كمدرب وكلاعب.