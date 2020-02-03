شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ أسوان والإسماعيلى قبل مواجهتهما فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الدراويش المواجهة المنتظرة بين الإسماعيلى وأسوان، المحدد لها الثانية والنصف ظهر اليوم، الاثنين، فى إطار الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز على ملعب استاد أسوان.

ويتسلح الإسماعيلى فى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز فى آخر ظهور على الإنتاج الحربى بنتيجة 3 / 2، ومثله فريق أسوان الذى نجح فى الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

قائمة الإسماعيلى لم تشهد أى وجوه جديد، فيما تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم لأسباب متنوعة، وضم محمود عبد المنصف حارس المرمى وكماتشو الظهير الأيمن، وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدرى، كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، همام طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى.

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وكان الدكتور أكرم عبد العزيز، طبيب الإسماعيلى، كشف أن العراقى همام طارق لاعب الفريق تعرض لكدمة فى الحوض خلال مباراة الانتاج الحربى، إلا أنها لن تمنعه من التواجد مع الدراويش فى مباراة أسوان، فيما تأكد غياب محمد صادق لاعب الإسماعيلى عن المباراة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز بها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الخامسة عشرة للمسابقة .

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الإسماعيلى بالجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وسجل ثنائية أسوان فى شباك قنا كل من، إبراهيم جلال، وعبد العزيز إمام، حيث يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " أسوان والإسماعيلى فى الجدول التالى:

الإسماعيلى و أسوان