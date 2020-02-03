شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل تعمد عبدالله السعيد الغياب أمام الأهلي؟.. مدرب بيراميدز يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار غياب عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، عن مواجهة الأهلى المقبلة ردود أفعال قوية، خاصة بعد تأكيد البعض أن صانع الألعاب الدولى تعمد الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة نادى مصر للغياب عن المواجهة المرتقبة، ويلتقى الأهلى مع بيراميدز الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة نادى مصر، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى، حيث سبق وحصل السعيد على البطاقتين الصفراوين أمام الجونة والمصرى البورسعيدى، ليحصل اللاعب على البطاقة الصفراء أمام نادى مصر ويتأكد غيابه فى مواجهة الأهلى بسبب الإيقاف.

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كان عبد الله السعيد كشف أنه جدد عقوده مع بيراميدز من أجل تحدٍ جديد يسعى له، وعن إمكانية انضمامه للزمالك قال: "معرفش بكرة فيه أيه".

وقال السعيد، "أتحدث فقط الآن عما هو تحت يدى، جددت لبيراميدز من أجل دخول تحدٍ جديد، وتحقيق تاريخ جيد مع النادى".

وعن موعد إعلان الاعتزاله الدولي قال السعيد، "سوف أعتزل اللعب الدولى عندما أشعر بأننى ليس لى دور"، مشددًا على أنه لم يتخذ قرار بشأن الاعتزال الدولى، إلا عندما يشعر بأنه ليس له دور داخل المنتخب وقتها فقد سيفكرفى ذلك".

وتابع السعيد، "السنة الجارية سوف يتحدد بها أمور كثيرة، فكرت قبل ذلك هل سوف أستمر أم لا؟، ولكن فى النهاية لم أتخذ قرار نهائى فى هذا الشأن.

فى سياق آخر، أكد عبد الله السعيد أنه لم يشعر من جانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى بأى تذمر بسبب عدم حصوله على جائزة الأفضل لعام 2019 عندما تحدث معه، مضيفًا، "أتحدث دائمًا مع صلاح، ولكننى لم أتحدث معه فى هذا الأمر"، وتابع: لم أشعر بأى "غضب" من ناحيته بشكل عام، ولم نتطرق للموضوع من الأساس.