شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون حائر بسبب شيكابالا ومحمد عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك فى حيرة شديدة خلال الساعات الماضية بسبب مباريات فبراير الجارى، والتى سيواجه خلالها الزمالك كلا من حرس الحدود والإسماعيلى فى الدورى، ثم الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى والأهلى مباراتين متتاليتين فى السوبر المصرى والدورى، وأخيراً ختام فبراير بمباراة الذهاب فى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

كارتيرون يرغب فى الاعتماد على القوام الأساسى للفريق فى المباريات الخمس المتتالية، ولكنه يخشى على بعض اللاعبين من الإرهاق، حيث يعانى بعض اللاعبين من سرعة تعرضهم للإجهاد والإصابات من ضغط المباريات وفى مقدمتهم محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي، وفى الوقت نفسه فإنه يرغب فى مشاركتهما فى المباريات الخمسة للاستفادة من خبراتهما الكبيرة ومهارتهما فى حسم بعض المواجهات مثل الترجى والأهلى.

ومنح كارتيرون لاعبيه الأساسيين راحة من رحلة أنجولا والتى عاد الفريق منها فجر اليوم، بعدما كان ضمن الفريق التأهل الى دور الـ 8 رسميا من الجولة الخامسة، حيث منح الفرنسى راحة لكل من: محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وطارق حامد وحازم امام ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى وفرجانى ساسى واشرف بن شرقى وشيكابالا، ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، ويحتل الزمالك المركز الـ 5 فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 13 مباراة حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه 18 هدفا ودخل مرماه 10 أهداف، ويتصدر مصطفى محمد قائمة هدافى الزمالك فى الدورى برصيد 5 أهداف.