شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الـ 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقى الإسماعيلى مع أسوان، وإنبى مع المقاولون، والإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى.

وقبل انطلاق مباريات الجولة السادسة عشرة يتصدر الأهلى ترتيب الفرق برصيد 36 نقطة، من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، محققا العلامة الكاملة بالمباريات، وجاء المقاولون العرب فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، فاز فى 10 وخسر فى 3 وتعادل اثنين.

أما بيراميدز فيأتى ثالثا برصيد 26 نقطة، فاز فى 7 وخسر 3 وتعادل فى 5، وجاء الزمالك رابعاً بـ 25 نقطة بالفوز فى 7 مواجهات والتعادل فى 4 والخسارة فى اثنتين.

وعلى مستوى مباريات اليوم، يحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكهم مثلها، ومازالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 32 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً.

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ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً، فيما يحتل المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وجاء جدول ترتيب الفرق كالتالى ..

جدول ترتيب الدورى