شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية رمضان صبحي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطمأن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، على جاهزية رمضان صبحى لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم لتحديد مدى جاهزيته وإمكانية وضعه فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز المقبلة.

وفضل الجهاز الفنى عدم اصطحاب اللاعب فى رحلة السودان الأخيرة لمواجهة الهلال السودانى لمنحه مزيداً من الوقت قبل إعلان جاهزيته الفنية والبدنية، وعاد رمضان صبحى للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى السودان بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى بشكل تدريجى فى الفترة المقبلة، فى ظل الارتباطات المحلية القوية التى تنتظر الفريق هذا الشهر بداية من مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل

وحرص رمضان صبحى على توديع صديقه وزميله فى الفريق شريف إكرامي، بعد إعلانه الرحيل عن النادى فى نهاية الموسم الحالي، والانتقال لمرحلة جديدة فى مشواره الكروى.

ونشر رمضان صورة لإكرامى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب، "دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق فى كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى أنا شخصيا، لكن أحترم رغبتك وأساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى أنك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وحش أفريقيا".

وأصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

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وقال إكرامى، فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر" :فى البداية أود أن أشكر مسئولى النادى الأهلى سواءً كانت رغبتهم استمرارى داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم فى ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمى ومدير فنى تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشوارى داخل جدران النادي".

وأضاف: "لم أكن أنوى مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادى الأهلي، لكن فى نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافى والتزامى الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتى داخل النادي".

وقال شريف: "صراع معنوى شديد أجبرنى على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادى الذى بداخلى ذكرى جميلة فى كل ركن من أركانه، والفريق الذى لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزى بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".

وأكد شريف فى البيان: "بعد مشوار امتد أكثر من ٢٣ عاما ناشئاً ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالي، فقد استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل النادى الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكنّ لها كل احترام ولما استشعرت أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".