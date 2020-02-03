شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ندى معوض نجمة الطائرة: مثلى الأعلى ياسمين صبرى وبحب شيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ندى معوض نجمة الكرة الطائرة المحترفة فى دورى الجامعات الأمريكية، والتى تعد أبرز نجمات اللعبة فى النادى، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

عزف البيانو.. بحب أعمل كدة جدا فى وقت الفراغ.

تشيز كيك.. بعمله حلو قوى وكل الناس بتقولى كدة.



ندى معوض

Jacqueline نجمة الكرة الطائرة البرازيلية.

شيرين عبد الوهاب.. بحب كل أغانيها بصراحة.

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عازفة بيانو.

لا مش هستخدم العنف ولكن هروح فى مكان فيه شرطة علشان أخد حقى.



ندى معوض

ياسمين صبرى.. فنانة أعمالها راقية والناس كلها حبتها من أول ما ظهرت.

الكاجوال طبعا.. بحكم ممارسة اللعب والتدريبات.