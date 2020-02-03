شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.. وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الجارى وأنهى كل الترتيبات الخاصة بالسوبر. تقام مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير المقبل المباراة تقام على استاد محمد بن زايد بحضور 37 ألف مشجع تم الإعلان عن أسعار التذاكر وجاءت كالتالي: VIP 500 درهم 2150 =جنيهًا مصريًا درجة مميزة 350 درهمًا 1510 =جنيهات درجة أولى 200 درهم 860 =جنيهًا مصريًا Advertisements فئة 2 (150) درهمًا 645 =جنيهًا مصريًا فئة 3 (75) درهمًا 325 = جنيهًا مصريًا فئة 4 (50) درهمًا 215 = جنيهًا مصريًا قرر اتحاد الكرة إسناد المباراة لطاقم حكام أجنبى تشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو "var" الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أعلنت مراقبة المباراة لتوقيع الكشف على اللاعبين الممنوعات فى المباراة تتمثل فى عربة الأطفال والشواحن والباوربانك والشماريخ والليزر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.