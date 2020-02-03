شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص فتحي وياسر إبراهيم.. وبرنامج خاص لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد فتحى وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وغاب فتحى عن مواجهة الهلال السودانى الأخيرة أمس الأول، السبت؛ بسبب شكواه من آلام كاحل القدم فى حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة فى الرأس خلال نفس المباراة.

بينما وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق برنامجا بدنيا لتجهيز لاعبى الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويتضمن البرنامج منح اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الهلال السودانى وحدات استشفائية، فى إطار تجهيزهم لمباراة بيراميدز، فى حين يؤدى باقى اللاعبين تدريبات قوية؛ استعدادا لنفس المباراة المقرر لها الخميس المقبل.

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وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أكد أن الأهلى سيتقدم بملف كامل عن أحداث هذه المباراة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاتخاذ موقف حاسم ضد هذه التجاوزات وحتى لا تتكرر.

وشدد سيد عبد الحفيظ على أن الأهلى جاهز لمواجهة أى فريق فى دور الثمانية ولا يفكر فى تطبيق اللائحة، واعتبار الأحمر فائزاً من أجل الصعود كأول المجموعة وتفادى فرق بعينها فى دور الثمانية، قائلاً، "نطالب بتطبيق اللائحة لأن الأهلى يبحث عن حقوقه فى المقام الأول ويرغب فى تطبيق اللوائح حتى لا يتكرر المشهد الغير الكروى الذى شهدته مباراة الأمس، كما أن الأهلى يحترم جميع المنافسين الذين صعدوا لدور الثمانية وجميعهم سيكونوا أقوياء ومُرشحون للتتويج باللقب القارى سواء كانوا مركز أول أم ثانى فى مجموعاتهم.